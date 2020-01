Il senatore Ignazio La Russa intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da calcionapoli1926.it:

“C’è una cosa che invidio tantissimo all’Atalanta: il Papu. Quando i bergamaschi non conoscevano ancora Gomez, io seguo il Catania dopo l’Inter, mi ero permesso di consigliarlo a Moratti, ma la trattativa non andò in porto. Lo vorrei all’Inter, meriterebbe di stare tra i primi in Europa”.

