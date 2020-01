VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: innesti rossazzurri disponibili per domenica? Salta la cessione dell’ex Nunzella

Mister Cristiano Lucarelli li ha definiti “pronti, ma non prontissimi”, sottolineando che Bruno Vicente “è il più pronto di tutti”. Vedremo se l’ex centrocampista della Juve Stabia, il laterale sinistro Kalifa Manneh ed il trequartista Alessio Curcio saranno già a disposizione del tecnico livornese per la trasferta di Francavilla Fontana. In casa biancazzurra, invece, da segnalare che non si è concretizzata la cessione del terzino Leonardo Nunzella al Modena e, pertanto, sarà disponibile in vista del confronto con il Catania, sua ex squadra nella stagione 2015/16.

