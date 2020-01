MERCATO: l’infortunio di Saporetti modifica le strategie in difesa?

Come anticipato dalla nostra redazione e confermato da mister Cristiano Lucarelli a mezzo stampa, il Catania concentra le proprie attenzioni sul mercato in entrata degli attaccanti, ritenendo completi e competitivi i reparti di difesa e centrocampo, ma non escludendo l’arrivo di un ulteriore centrocampista (piace sempre Francesco Salandria). Attenzione, però, a cosa potrebbe accadere dopo la distorsione alla caviglia riportata da Lorenzo Saporetti. Il ragazzo ha fatto i conti con diversi problemi fisici in questa stagione. Si era finalmente ristabilito ma, adesso, bisogna valutare l’entità dell’ennesimo infortunio. Se le valutazioni daranno esito negativo, il Catania si attiverà per consegnare a Lucarelli un ulteriore centrale di difesa (Andrea Signorini il profilo particolarmente gradito).

