SITUAZIONE INFERMERIA: Saporetti salta Catania-Avellino, Welbeck settimana prossima a Roma

Poco, anzi pochissimo tempo per rifiatare. Mercoledì il Catania tornerà in campo per il recupero della 20/a giornata del girone C di Serie C, affrontando l’Avellino. L’infermeria potrebbe registrare il rientro in gruppo di Mario Noce e Giovanni Marchese, entrambi febbricitanti. Jacopo Dall’Oglio ha riportato settimana scorsa una leggera distorsione alla caviglia. Stesso problema accusato nel corso di Catania-Potenza da Lorenzo Saporetti, ma non si conosce ancora l’entità della distorsione in questo caso. Nana Welbeck si sottoporrà ad ulteriori controlli specifici a Roma, dove potrebbe finalmente arrivare la firma che certifichi l’idoneità agonistica. Mazzarani, invece, è stato convocato per il match di oggi pomeriggio ma non ha giocato a scopo precauzionale, essendo reduce da un infortunio. In vista di mercoledì sarà abile ed arruolabile.

