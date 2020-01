DI MOLFETTA: dolce ricordo a Viterbo due anni fa

Un curioso dato statistico evidenza che nessun giocatore dell’attuale rosa a disposizione di mister Cristiano Lucarelli è mai andato a segno, finora, contro la Viterbese in gare ufficiali di campionato. I rossazzurri ci proveranno domenica pomeriggio allo stadio “Enrico Rocchi”. Spicca, però, il dolce ricordo di un assist decisivo ai fini della vittoria realizzato dall’esterno offensivo Davide Di Molfetta. Ci riferiamo al 3 aprile 2018. Allora il calciatore classe 1996 faceva parte della rosa del Piacenza, vittorioso per 2-1 a Viterbo. Di Molfetta mise in costante apprensione la difesa laziale, servendo al 34′ del primo tempo l’assist che valse la conquista dei tre punti, mandando in gol Massimiliano Pesenti.

