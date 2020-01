ESCLUSIVA – Salandria, l’agente: “Carico a mille per il Catania, non vede l’ora di giocare”

Trattativa rimasta per diversi giorni bloccata. Alla fine è prevalso il buon senso di tutte le parti in causa e Francesco Salandria ha sposato il progetto Catania. A proposito del trasferimento del centrocampista alle pendici dell’Etna, abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche battuta con l’agente del ragazzo, Bruno Cirillo:

Quando avete capito che l’operazione potesse realmente andare in porto?

“C’è stata un’accelerata ieri mattina, poi in poche ore abbiamo trovato l’accordo. Ciccio voleva Catania, alla fine ci siamo riusciti e sono contento per lui perchè avrà la possibilità di mettersi in mostra in una grande piazza. Spero che andrà tutto bene. Calcisticamente è cresciuto a Reggio, ha fatto la trafila della Reggina un pò come me. So cosa significa lasciare Reggio quando poi ti entra dentro. Ma questo fa parte del suo lavoro. Posso dire che è carico a mille e vuole dare assolutamente il proprio contributo. Nella riuscita della trattativa è stata determinante la volontà di tutti. Del Catania che ha fatto di tutto per prenderlo, ma anche di Lucarelli. Ciccio ha capito di sentirsi giocatore importante per la squadra e lì è scattata la scintilla”.

Come sta fisicamente?

“E’ già a disposizione di Lucarelli. Chiaramente non giocando gli manca forse il ritmo partita ma si è sempre allenato con grande voglia ed intensità in questi mesi. Sicuramente il mister sa come gestirlo. Non ci dimentichiamo che il Catania è in zona Play Off. Ha effettuato tanti cambiamenti questo mese ma ho visto la gara con l’Avellino e mi ha fatto una grande impressione la squadra. I ragazzi sono uniti, hanno disputato una grande partita ottenendo una bella vittoria. Ciccio sa tutte queste cose ed è carico per dare una mano al Catania”.

Al di là delle difficoltà societarie, quanto credete nel progetto rossazzurro?

“Abbiamo saputo della situazione del Catania ma io non credo ci saranno problemi. Il ragazzo sa benissimo di andare in una grande squadra e società, non vede l’ora di scendere in campo. Ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Anche altre squadre me lo hanno chiesto ma lui sin dall’inizio, quando ha saputo di Catania, aveva il pensiero rivolto al club etneo. Il valore della squadra è importante, al di là di qualche problemino che può avere. Le formazioni che mi hanno chiamato sono state veramente molto insistenti, ma alla fine ha vinto il Catania”.

Finalmente questo matrimonio si è concretizzato. Anche in passato il Catania provò a prenderlo…

“Confermo, ma forse non c’era stata la volontà precisa e forte di definire la trattativa come adesso. Per lui è motivo d’orgoglio. Catania e Reggio Calabria sono due piazze che, con tutto il rispetto per le altre squadre, non hanno niente a che vedere con la Serie C. Il fatto che lui abbia giocato nella Reggina e adesso milita nel Catania fa molto piacere perchè significa che il calciatore è ben visto, nel pieno di un percorso di maturazione importante. Catania è la tappa gusta per dimostrare il suo valore e, chissà, fare il salto di qualità”.

C’è qualche rammarico per non avere trovato spazio alla Reggina quest’anno?

“Lui sperava tanto di ritagliarselo ma a volte bisogna fermarsi a guardare in faccia la realtà. E la realtà diceva che gli amaranto avessero acquistato un altro centrocampista. Riducendosi ulteriormente lo spazio, essendo giovane e avendo la necessità di giocare, lui è stato molto intelligente ed ha deciso di voltare pagina iniziando una nuova storia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.