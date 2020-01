ZULLO (Avellino): “Pallino del gioco al Catania nel primo tempo, poi avremmo potuto segnare altri gol”

Aveva portato momentaneamente in vantaggio l’Avellino a Catania, ma il suo gol è stato solamente un’illusione. Il difensore Walter Zullo non può che essere rammaricato in sala stampa:

“Il Catania ha avuto il pallino del gioco nel primo tempo, per il resto noi avremmo dovuto sfruttare le tre palle gol nitide costruite. Purtroppo non ci siamo riusciti e resta il rammarico di non portare punti a casa. L’episodio del rigore? Non mi piace parlare degli episodi arbitrali. Cresco che tutte le scelte fatte siano in buona fede, mi rifiuto di pensare altro. Al di là del rigore, l’espulsione non la capisco proprio. Anche perchè Parisi é un pezzo di pane. L’arbitro, comunque, avrà avuto le sue ragioni. Io penso già al Picerno. Non siamo salvi, conosciamo le nostre difficoltà. Dobbiamo salvarci e resettare tutto, lavorando sugli errori commessi e mantenendo sempre lo stesso atteggiamento e spirito in campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***