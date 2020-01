SARNO: “Vorrei restare ma mercato imprevedibile. Felice per la doppietta, questo è un grande gruppo”

Non poteva esserci modo migliore, per Vincenzo Sarno, di ritrovare la via del gol. Doppietta e persino decisiva nell’economia della gara vinta al cospetto dell’Avellino. Sarno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Sapete i mesi che ho passato. Sono felice per la doppietta realizzata, mi metto alle spalle un infortunio che mi ha tormentato ma era fondamentale soprattutto dare un contributo alla squadra. Mercato? La mia volontà è quella di rimanere, ma il calciomercato é sempre imprevedibile, vediamo. Non sono ancora al top, se non giochi non acquisisci mai la forma fisica migliore. Io devo giocare per tornare al massimo. Mi sento un giocatore importante all’interno del gruppo come tanti altri. Noi ci stiamo isolando da tutte le voci. È un gran gruppo questo. Bisogna agire. Siamo pronti a giocarci domenica una gara ancora più importante di questa. Dopo Viterbo penseremo alla Coppa. Play Off? So come si vincono. In particolare ricordo quando tra le fila della Virtus Lanciano, contro il Trapani, vincemmo gli spareggi dopo avere raggiunto l’ultimo posto utile per i Play Off. Conta come ci arrivi a livello fisico e mentale. Sono una lotteria”.

