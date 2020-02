BANDECCHI (Pres. Ternana): “Non me ne frega un c… della Coppa Italia!”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi non fa nulla per nascondere la propria delusione dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Queste le sue parole più significative ai microfoni di TeleTerni:

“Siamo venuti a fare una vera figuraccia. Non mi è piaciuto niente. Adesso, il mister deve riflettere. E deve riflettere molto bene. Adesso faremo i playoff. E’ da mesi che li sento parlare di playoff. Ora li faranno per davvero. Solo che ai playoff rischi pure di uscire subito. A me, non frega un c… della Coppa Italia, scusate se parlo così. Quella coppa, a noi, ha fatto solo male. Basta guardare le altre squadre di vertice: nessuna di loro è più in Coppa Italia“.

