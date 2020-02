GALLO (all. Ternana): “Non ci perdiamo d’animo, dando il massimo anche a Catania”

L’allenatore della Ternana Fabio Gallo non getta la spugna, nonostante il ko di Reggio Calabria pesi nell’economia del campionato:

“La Reggina ha fatto un girone d’andata straordinario, noi ottimo. Inseguire di continuo ti pone in una condizione di vincere sempre ed è un aspetto che pesa. Adesso i punti di distacco dal primo posto sono tanti. E’ tutto più difficile però il nostro dovere è quello di continuare a dare il massimo in ogni partita. Sarà così anche giovedì in Coppa Italia. Gli impegni sono tanti, non dobbiamo perderci d’animo continuando a lavorare e poi vedremo cosa succederà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***