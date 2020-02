GRAN GALA’ DEL CALCIO: da Aya a Caccavallo, sette ex Catania premiati

Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019, ha vissuto la sua nona edizione. L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani, quest’anno è andato di scena presso l’hotel Dei Congressi. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale patrocinato da Coni, Leghe, AIA, Ordine Nazionale Giornalisti e Comune di Castellammare di Stabia. Numerose le categorie premiate. Questi gli ex Catania ad avere ricevuto il “SERIE C- BEST AWARDS 2018/19”:

Giuseppe Caccavallo (miglior attaccante girone A), Raffaele Ioime (miglior portiere girone C), Fabio Scarsella (miglior centrocampista girone B), Ciro Polito (miglior Direttore Sportivo girone C), Fabio Caserta (miglior allenatore girone C), Marotta (miglior gol girone C) e Ramzi Aya (miglior difensore girone C).

