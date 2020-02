SERIE C: valore mercato squadre a confronto, ecco dove si colloca il Catania

Mettendo a confronto la valutazione di mercato complessiva delle rose delle squadre iscritte al campionato di Serie C, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione presso Transfermarkt, notiamo come il Catania si collochi al sesto posto nel girone C e in 18/a posizione includendo le formazioni degli altri raggruppamenti:

TOP 10 GIRONE C

Bari 8,80 Ternana 7,58 mln Reggina 6,68 mln Catanzaro 5,80 mln Teramo 4,60 mln Catania 4,45 mln Bisceglie 3,88 mln Casertana 3,88 mln Viterbese Castrense 3,75 mln Monopoli 3,50 mln

TOP 20 SERIE C

Monza 15,25 mln Bari 8,80 Ternana 7,58 mln Vicenza Virtus 7,15 mln Padova 7,10 mln Reggina 6,68 mln Catanzaro 5,80 mln Juventus B 5,73 mln Triestina 5,50 mln Südtirol 5,25 mln Feralpisalò 5,18 mln Reggio Audace 5,13 mln Carpi 4,88 mln Alessandria 4,75 mln Teramo 4,60 mln Carrarese 4,58 mln Piacenza 4,50 mln Catania 4,45 mln Cesena 4,45 mln Ravenna 4,25 mln

