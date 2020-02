TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, martedì mattina la rifinitura

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento settimanale in vista della sfida al Picerno in calendario mercoledì, alle 15.00, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Mister Cristiano Lucarelli ha disposto lo svolgimento di programmi differenziati per due gruppi di lavoro: defaticamento e rigenerazione muscolare per i rossazzurri in campo ieri fin dall’inizio contro la Ternana; riscaldamento e partitella per tutti gli altri atleti a disposizione. La preparazione proseguirà domani in mattinata con la rifinitura, seguita dalle convocazioni e dalla partenza per la Basilicata.

