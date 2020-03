CALCIO CATANIA: nota ufficiale su interviste e conferenze

Intendendo assicurare il sostanziale rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 e delle successive indicazioni veicolate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, il Calcio Catania rende noto di aver sospeso a tempo indeterminato la consueta programmazione relativa alle conferenze pre-gara e di aver contestualmente escluso la possibilità di effettuare interviste “one to one” incompatibili con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro. Coerentemente, non sarà prevista la presenza in studio dei tesserati nel corso di trasmissioni televisive e radiofoniche. L’area comunicazione del nostro club predisporrà contatti telefonici per rendere possibile la partecipazione a dette trasmissioni, ove prevista, e garantirà, nei tempi e nei modi consentiti, opportuni e possibili, la realizzazione di contenuti adeguati alle necessità degli operatori dell’informazione.

