SERIE C: classifica in casa e fuori. Catania da quarto posto al “Massimino”, decimo in trasferta

L’aggiornamento della classifica del girone C di Serie C dopo 29 giornate riferita esclusivamente alle partite giocate in casa e fuori, vede il Catania tra le big del campionato per quanto concerne il ruolino di marca interno. In questo caso solamente Reggina, Bari e Potenza, infatti, hanno registrato un punteggio migliore dei rossazzurri, i quali al “Massimino” sono riusciti fin qui ad incamerare 30 punti. In trasferta, invece, si attende un ulteriore salto di qualità per il Catania che di punti ne ha collezionati 14, gli stessi della Sicula Leonzio. Il Bisceglie, prossimo avversario degli etnei, tra le mura amiche è la compagine con il minor numero di punti insieme al Rieti.

CLASSIFICA IN CASA

Reggina 34 Bari 31 Potenza 31 Catania 30 Catanzaro 29 Teramo 28 Viterbese 26 Monopoli 26 Cavese 25 Ternana 25 Vibonese 24 Casertana 24 Paganese 23 Virtus Francavilla 20 Picerno 19 Avellino 17 Rende 15 Sicula Leonzio 12 Bisceglie 9 Rieti 9

CLASSIFICA IN TRASFERTA

Reggina 32 Monopoli 31 Bari 28 Ternana 26 Potenza 24 Avellino 20 Virtus Francavilla 17 Vibonese 14 Sicula Leonzio 14 Catania 14 Teramo 13 Catanzaro 13 Viterbese 13 Picerno 13 Paganese 12 Cavese 12 Casertana 11 Bisceglie 11 Rieti 8 Rende 4

