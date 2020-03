CATANIA: Caruso si è dimesso dal C.d.A., Lo Monaco D.G. senza deleghe

Ogni giorno che passa diventa sempre più importante per il Calcio Catania sull’extra campo. La situazione debitoria del club è ben nota, come più volte ribadito dall’Amministratore Delegato Giuseppe Di Natale c’è una certa complessità e si sta lavorando tra mille difficoltà per cercare di dare un futuro al Catania scongiurando scenari cupi. Come? Attraverso l’ingresso di nuovi soci o capitali, oppure la cessione societaria. Nel frattempo si registrano novità in seno al Consiglio d’Amministrazione. Da poco meno di un mese si è formalmente dimesso Pietro Lo Monaco, ma al momento resta in carica come Direttore Generale senza deleghe (dovrebbe lasciare definitivamente il Catania a fine stagione, ndr). Sul piano dell’operatività tutto fa riferimento alla figura di Di Natale, mentre da pochi giorni ha ratificato le dimissioni dal C.d.A. il Consigliere Giuseppe Caruso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***