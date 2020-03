DI NATALE: “Stiamo affrontando la situazione. L’ambiente ce la sta mettendo tutta per superare il momento”

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Giuseppe Di Natale, nuovo Amministratore Delegato del Catania:

“La situazione è certamente molto complessa, la stiamo affrontando nei momenti e nelle forme di cui abbiamo possibilità. Le tappe sono tante, gli impegni molteplici. Alcune cose sono coperte da riservatezza. Ogni parola potrebbe essere interpretata o strumentalizzata in questo momento, facciamo parlare i fatti. Ripeto, la situazione è molto fluida e complessa, di giorno in giorno la affrontiamo e speriamo di portare a casa il risultato che meritiamo. Ho trovato un gruppo molto compatto, un ambiente che ce la sta mettendo tutta per superare il momento difficile. Ho visto un’ottima partita tra due squadre competitive che si sono affrontate a viso aperto, ribattendo colpo su colpo. C’è un ottimo staff tecnico e metodo di lavoro, un impegno senza mai tirare indietro la gamba da parte dei ragazzi. Per quello che mi è possibile sono abbastanza presente agli allenamenti e nello spogliatoio, ci sono le condizioni ideali per fare un buon calcio”.

