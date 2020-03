CORONAVIRUS IN ITALIA – Zampa (Sottosegr. Salute): “Contagio contenuto al Sud per adesso”

Il Sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ha commentato l’andamento dell’emergenza Coronavirus in Italia, ai microfoni di Sky Tg 24:

“Si vedono i primi risultati, meno male. Il Ministro giustamente ripete che serve cautela, ma siamo certi che le misure stiano dando i risultati attesi. Nei prossimi giorni, credo, si vedrà confermato il trend migliore. Soprattutto al sud abbiamo contenuto il contagio per ora, c’è una diffusione che va in misura lineare mentre al nord cresce in modo esponenziale. Al nord semplicemente l’emergenza era già esplosa quando sono state prese le misure contenitive, chissà quanti pazienti sono stati contagiati senza saperlo. Se rispetti le regole, se resti a casa, non rischi niente. Il virus non bussa alla porta e non entra dalla finestra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***