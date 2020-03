LEONARDI (Pres. Sicula Leonzio): “Difficile vendere con tanti debiti, spero che il Catania torni ai fasti di un tempo”

Il Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi parla anche del Catania, in un’intervista concessa a tuttoc.com:

“Auguro le migliori fortune al Catania, la squadra della mia città. Il presidente Pulvirenti è in difficoltà personali da tempo ed è difficile vendere società con milioni di euro di debiti, soprattutto in un periodo come questo. Essersi ritrovati in C dopo tanti anni di A non è stato affatto semplice, tante altre società sono saltate. Penso a Palermo, Bari, Napoli e Fiorentina. Spero, invece, che il Catania continui a resistere e a ritornare ai fasti di un tempo”.

