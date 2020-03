SPADAFORA (Ministro dello Sport): “Gli scienziati non hanno certezze sull’evoluzione del Coronavirus, previsioni sono state troppo ottimistiche”

Sempre più in dubbio la ripresa del campionato. Anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non manifesta segnali positivi a riguardo, parlandone in questi termini ai microfoni di Rai3:

“A me dispiace dire e annunciarlo proprio qui, ma le ottimistiche previsioni che facevano pensare di potere riprendere lo sport a fine aprile o ai primi di maggio credo lo siano state un po’ troppo. Sul 3 maggio sono dubbioso, se ci fosse la possibilità di riprendere decideremo di farlo a porte chiuse. A oggi ho qualche dubbio sulle dichiarazioni che sento di potere riprendere la competizione. Sono gli stessi scienziati a non avere certezze rispetto all’evoluzione del Coronavirus. Non è che stiamo sbandando, ma dobbiamo adattare le decisioni che cambiano continuamente”.

