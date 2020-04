BERTI (D.G. Carrarese): “Possibili soluzioni straordinarie come fu nel ‘caso Catania’ del 2003”

Premiare la migliore seconda del campionato? Chissà. E’ una delle tante proposte, nel caso in cui non si riuscisse a portare a termine il torneo di Serie C a seguito della diffusione del Coronavirus. Ai microfoni di tuttoc.com il Direttore Generale della Carrarese Gianluca Berti commenta il tema:

“L’eventuale stop definitivo dei campionati pone la questione di assumere decisioni che possano avere anche un valore premiale e meritocratico sportivamente. La Carrarese non potrebbe che accogliere positivamente l’opportunità di ottenere la promozione da seconda in classifica ma sono tutte chiacchiere al momento. Però ricordo che da giocatore vissi a Palermo un evento straordinario, con il ricorso del Catania che portò la B a 24 squadre. Quindi essendoci un evento straordinario, ovviamente in senso negativo, potrebbero esserci soluzioni straordinarie, come quella di tanti anni fa. La Carrarese, come le altre società, attende quelle che saranno le decisioni delle Istituzioni sia governative che sportive. Siamo al corrente dell’impegno e del grande lavoro che il Presidente Ghirelli sta conducendo per traghettare fuori da questo momento delicato il calcio di serie C. Inoltre in Figc c’è un personaggio del calibro di Gabriele Gravina che conosce e ha le sensibilità giuste rispetto alla categoria della terza serie”.

