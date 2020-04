CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, col Catanzaro battaglia a suon di cartellini

La quinta vittoria nel campionato di Lega Pro 2016-17 confermò i buoni progressi del Catania di Rigoli tra le mura amiche. I rossazzurri prevalsero sul Catanzaro al termine di una partita nervosa e incattivita dalle tante espulsioni.

Nel 4-3-3 di partenza trovarono posto dal primo minuto Fornito a centrocampo e Mazzarani nel tridente offensivo. Il Catania portò parecchi affondi dalle parti del portiere ospite Grandi, trovando il gol del vantaggio già dopo un giro di lancette con capitan Biagianti, alla sua seconda marcatura stagionale. Tuttavia poco prima della mezzora di gioco la retroguardia fu colta alla sprovvista dalla rete del futuro rossazzurro Tavares. Il Catania riuscì comunque a riportarsi avanti in prossimità dell’intervallo: per l’occasione Biagianti vestì i panni dell’uomo-assist in favore di Mazzarani. Il jolly romano siglò così il primo gol di una lunga serie in maglia rossazzurra.

Nel secondo tempo prevalsero i “calci” più che il calcio. L’arbitro mostrò cinque volte il cartellino rosso e allontanò pure mister Rigoli dalla propria area tecnica per proteste. Il Catania chiuse la contesa senza i suoi due centrali difensivi titolari (Bergamelli e Drausio), pertanto le sostituzioni furono improntate nel colmare il vuoto lasciato dagli espulsi. Al 70′ Di Grazia siglò il terzo gol, mettendo la squadra nelle condizioni di poter amministrare la partita senza ulteriori patemi d’animo fino al triplice fischio.

CATANIA 3-1 CATANZARO (VIDEO): alcuni momenti della partita vissuti sugli spalti Posted by TuttoCalcioCatania on Sunday, 13 November 2016

