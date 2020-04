CASERTA (all. Juve Stabia): “Primo posto, il Catania era più accredito della Reggina…”

Attualmente seduto sulla panchina della Juve Stabia, l’ex centrocampista del Catania Fabio Caserta applaude il campionato della Reggina, ai microfoni di Radio Gamma No Stop. Ecco quanto evidenziato da tuttoreggina.com:

“La Reggina merita ampiamente di vincere il campionato per quello che ha fatto vedere sul campo, non era partita come la favorita, ma il lavoro di tutti è stato grandioso. In particolar modo quello di un allenatore che sta facendo un campionato straordinario. A bocce ferme c’erano più squadre accreditate della Reggina, anche lo stesso Catanzaro e il Catania. La Reggina merita di vincere il campionato”.

