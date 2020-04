CORONAVIRUS IN ITALIA – Rezza (ISS): “Finalmente c’è una discesa del numero di casi, ma bisogna ancora ingaggiare una dura lotta”

Giovanni Rezza, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) commenta il bollettino del 7 aprile relativo ai casi di Coronavirus in Italia:

“Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione del numero dei casi. Se li mettessimo su una curva epidemica vedremo che, giorno dopo giorno, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa del numero di nuovi casi. La curva tende a flettere in basso. Ovviamente siamo cauti, aspettiamo domani e dopodomani prima di cominciare a tirare un sospiro di sollievo, però la situazione sembra migliorare”.

“Del resto i nostri modelli matematici avevano predetto una diminuzione del parametro R, ossia della trasmissione del contagio, in Italia e in Lombardia, in particolare. Ovviamente bisogna essere molto cauti e tenere sempre a mente che questo virus, a prescindere dalla diminuzione dei nuovi casi, resterà nella popolazione: non arriveremo a zero tra una settimana o due settimane e, allora, tana libera tutti e siamo tutti tranquilli. Bisogna ingaggiare una dura lotta. Questa è una prima battaglia che si sta affrontando con qualche successo, speriamo che sia duratura, ma bisogna continuare a mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle autorità sanitarie. Nessun rilassamento”.

