GANZ: “Rivalità come Palermo e Catania non hanno senso, combattiamo oltre ogni inimicizia”

L’ex attaccante di Milan e Inter Maurizio Ganz, attuale tecnico del Milan Femminile, al Corriere della Sera:

“Milan e Inter, Brescia e Atalanta, Lazio e Roma, Palermo e Catania: in nessuna regione d’Italia le rivalità hanno senso d’esistere. Ora stiamo combattendo una guerra che va oltre ogni inimicizia e dobbiamo essere uniti più che mai. In questo momento, non possiamo fare altro che stare in casa e supportare medici e infermieri che ogni giorno rischiano le loro vite per curare tanti malati”.

“Se il campionato terminerà regolarmente? Difficile da dire. Se dovessero esserci le condizioni per giocare in sicurezza al 100%, andrebbe portata a termine, perché altrimenti diventerebbe un caos gestire promozioni e retrocessioni. Ma non possiamo fare altro che aspettare, perché in questo momento la nostra priorità non può essere il calcio”.

