OMS: “Non abbassare la guardia, anzi triplicare gli sforzi per sopprimere l’emergenza Coronavirus”

In Italia si continua ad assistere ad un calo generale del numero giornaliero di decessi ed un aumento dei guariti, ma Hans Henri P. Kluge, Direttore Regionale per l’Europa dell’OMS, avvisa che la fine dell’emergenza Coronavirus non è ancora vicina:

“Pensare che siamo vicini al punto finale sarebbe pericoloso. Il virus non lascia spazio a errori o a compiacimento. Ogni cambiamento nella nostra strategia di risposta, nell’ammorbidimento del lock down e del distanziamento sociale richiede attente e profonde valutazioni. Non è il momento per ammorbidire le misure di contenimento, anzi è il momento di raddoppiare o triplicare gli sforzi collettivi per arrivare alla soppressione dell’emergenza. Chiedo a tutti i governi, non importa in quale fase essi siano dell’epidemia, di non abbassare la guardia e anzi di rafforzare il loro sforzo in tre aree. Il primo è proteggere i lavoratori del sistema sanitario con training ed equipaggiamento adeguato, il secondo è spegnere il motore dell’epidemia alla fonte e questo va fatto isolando i casi sospetti con misure di isolamento e quarantena e infine è necessario che governi e istituzioni continuino a comunicare con chiarezza e a coinvolgere le comunità nella lotta al virus”.

