CORONAVIRUS A CATANIA: letto di terapia intensiva per il “Cannizzaro” grazie all’asta di Biagianti

Mentre continua l’asta su Ebay di Marco Biagianti attraverso le maglie indossate nel corso della sua carriera, scambiate o ricevute da altri giocatori che hanno voluto contribuire all’iniziativa, grazie alla raccolta fondi portata avanti dal centrocampista del Catania è stato possibile dotare l’Unità operativa di Anestesia-Rianimazione con Terapia intensiva e Trauma center dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania di un letto di terapia intensiva destinato alla cura dei malati che combattono la lotta contro il Coronavirus. Il letto è già stato consegnato e servirà per accogliere i malati Covid-19 in carico alla Rianimazione, nella fase in cui, dopo essere stati estubati, richiedono ancora alta intensità di cure, prima di potere essere trasferiti in Malattie infettive.

