RIPRESA CAMPIONATO: il Catania adotta una posizione attendista

Il 90% dei club espressione della Lega Pro ha espresso perplessità con riferimento all’ipotesi di riprendere il campionato. Al momento si va verso la direzione di non giocare, per il semplice fatto che la tutela della salute degli atleti impone la necessità di non scendere in campo, in mancanza dei necessari requisiti di sicurezza sanitaria. Soprattutto le società del Nord Italia, zona principalmente colpita dal Coronavirus, si dicono favorevoli alla sospensione in via definitiva della stagione.

Al Sud c’è, invece, un fronte capitanato dal Presidente del Potenza Salvatore Caiata che spinge in tal senso. Il Catania non figura tra questi club. La posizione rossazzurra – nella consapevolezza che, ad oggi, non sussistono le condizioni per la regolare ripresa dell’attività agonistica – è infatti quella di attendere l’evolversi degli eventi, sperando che la situazione si normalizzi in tempo utile. Ogni decisione, comunque, verrà assunta dal Consiglio Federale, in sintonia con il Ministro dello Sport.

