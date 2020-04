SERIE C – Fiory (Gozzano): “Taglio stipendi in C significa lasciarci in mezzo a una strada!”

Polemico il portiere del Gozzano Gianmarco Fiory, in un’intervista concessa a Il Giornale, in relazione ad un eventuale taglio degli stipendi in Serie C:

“Guadagno 1600 euro al mese, è una follia pensare di tagliare gli stipendi in C. Significa lasciarci in mezzo a una strada. Io sono di Capri e vivo lontano dalla famiglia. Solo di affitto qui in Piemonte pago 500 euro al mese, a cui bisogna aggiungerne almeno altri 70-80 di bollette più i soldi della benzina e quelli per mangiare. Insomma, almeno lo per vivere. Come possono pensare i club e le istituzioni anche solo di dimezzare i nostri compensi? Ci rovinano”.

