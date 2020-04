GRAVINA (Pres. FIGC): “Format campionato diverso, la UEFA ci sta provando”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina torna sul tanto chiacchierato dibattito sulla ripresa o meno del campionato italiano, ai microfoni di TMW Radio:

“La UEFA sta provando a definire format diversi non tanto per questo campionato, ma per quelli che seguiranno. C’è un tavolo aperto affinché ci sia una ripartenza e una definizione con protagonista il terreno di gioco. Annullare credo sia abbastanza complicato, con un campionato che ha visto la disputa di oltre due terzi della stagione. Chi ha il diritto a partecipare ad un campionato diverso, parlo della Serie B, sarebbero le prime due, non certo la terza, che dovrebbe affrontare i playoff. Ripeto che comunque farò di tutto per la definizione dei campionati in campo, una estate in tribunale non sarebbe un atto di grande responsabilità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***