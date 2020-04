TAVECCHIO: “Arrivato il momento di ridurre le squadre tra A e C, finiti i tempi delle vacche grasse”

L’ex Presidente della FIGC Carlo Tavecchio continua a rimarcare l’importanza di riformare il campionato italiano, intervenendo in diretta a ‘Stadio Aperto’, sulle frequenze web di TMW Radio:

“Prima bisogna risolvere il campionato. Tanto lo sanno tutti bene che non sarà tutto come prima, è evidente. Tutti provano a nasconderlo, ma ad essere onesti è arrivato il momento di una riforma. Io tre anni fa dissi che la madre di tutte le battaglie è la riforma dei campionati. Non si può più pensare di avere più di 100 squadre professionistiche in Italia. Si ridurranno i professionisti, e poi bisognerà sostenere il movimento dilettantistico. Credo che sarà molto dura raccogliere sostegni locali per mantenere 15.000 associazioni. Saranno turbati i sogni di tanta gente. Io parlavo di un numero magico: 18 di A, 18 di B, e due C da 18. Una settantina di squadre. Non abbiamo la capacità di avere più società, non ci sono risorse. E oggi avrei pure il dubbio sulle trentasei di Lega Pro…”.

“In questo momento una cosa va messa in chiaro: i tempi delle vacche grasse non ci saranno più. Il sistema dovrà essere rimodulato in funzione dei ricavi. I mancati introiti vari metteranno in condizione parecchie società, se non aumenteranno il capitale sociale, di non pagare gli stipendi. Serve trattare per salvare le società da fallimenti a iosa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***