SERIE A – Orsolini (Bologna): “Mihajlovic è speciale, devo ringraziarlo”

Sono stati mesi difficili per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo ex Catania, alle prese con una lunga malattia, ha dimostrato di non smettere mai di lottare trasferendo tutta la sua forza ed il proprio coraggio al Bologna. A proposito di Mihajlovic, l’attaccante rossoblu Riccardo Orsolini si esprime così a Sky Sport:

“La fotografia di questa squadra è l’immagine di Mihajlovic a Verona alla prima di campionato, seduto sulla panchina in condizioni non ottimali. Ha fatto vedere la forza di questa persona, della squadra e di una società che non molla e non mollerà. Sinisa è speciale, da quando è venuto a Bologna mi ha dato fiducia e mi ha fatto sentire importante, ha un rapporto diretto, schietto e sincero con me: se deve dirmi una cosa, non fa molti giri di parole. Mi è servito molto anche per approcciarmi con gli altri, devo ringraziarlo. Poi per il Bologna ha significato molto, ha dato la scintilla che serviva a tutto l’ambiente, da noi giocatori ai tifosi: la sua figura è di vitale importanza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***