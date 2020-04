ZENGA: “Via da Catania per andare a Palermo, le scelte sbagliate iniziali si pagano…”

L’attuale allenatore del Cagliari Walter Zenga, attraverso il profilo Instagram del telecronista sportivo ed ex calciatore Daniele Adani, torna sulla decisione passata di lasciare Catania sposando il progetto Palermo:

“Io ho fatto un errore che mi è costato un po’ la carriera. A Catania, a 8 gare dalla fine mi salvai, e l’anno dopo, quando ne mancavano 7, ero già salvo, ci siamo messi a ragionare sul futuro: non ero d’accordo con le nuove direttive, e decisi di andare via. Mi cercavano Torino e Lazio, ma non se ne fece di nulla: sarei dovuto rimanere in rossazzurro, fare un altro anno di spessore e poi semmai andare via. Le scelte sbagliate a inizio carriera si pagano. Andai poi a Palermo da Zamparini. Lui si sa, ogni dieci giornate cambiava…”.

