STIPENDI: il Catania riceve due lettere dai giocatori, pagamento o messa in mora

Sul fronte degli stipendi in casa Catania, secondo quanto riportato dai colleghi di Antenna Uno Notizie, due lettere sono state recapitate a Torre del Grifo da giocatori rossazzurri in cui si annuncia che se i pagamenti non dovessero arrivare in breve, al club sarà presentata una diffida e messa in mora da parte dei tesserati stessi. Nei giorni scorsi l’A.D. Giuseppe Di Natale aveva dato rassicurazioni sul pagamento degli emolumenti, a cominciare dalle retribuzioni più basse. Intanto però si segnala il malcontento dei calciatori.

