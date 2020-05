CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015. Lucarelli scopre Brodic, autore di una doppietta al Rende

Il 6 maggio 2018 il Catania chiuse la regular season con una vittoria davanti al pubblico amico. Il successo sul Rende permise ai rossazzurri di terminare il percorso in campionato al secondo posto con 70 punti, appena quattro in meno del Lecce promosso in Serie B.

Il “tennistico” 6-1 con cui gli etnei ebbero la meglio sulla formazione calabrese vide andare a segno Mazzarani, Russotto, Rizzo, Di Grazia e Fran Brodic, quest’ultimo autore di una doppietta. Mister Lucarelli ebbe la felice intuizione di schierarlo nell’undici di partenza al posto dell’indisponibile Curiale e l’attaccante croato, giunto a Catania nel mercato di riparazione, ripagò la fiducia del tecnico realizzando quella domenica i suoi primi gol in Italia.

La gara, giocata di fronte a un’esigua cornice di pubblico, fu a senso unico. Del resto il primo tempo si chiuse con il Catania avanti di due reti. Al 24′ uno scatenato Russotto servì in profondità l’accorrente Mazzarani, il quale non fallì l’appuntamento a tu per tu con il portiere (0-1). Al minuto 34 Russotto strappò l’applauso dei presenti segnando al volo di destro il gol del provvisorio 2-0.

Nella ripresa il Catania continuò a produrre gioco e gol chiudendo in bellezza. Il sigillo del 3-0 giunse due minuti dopo il secondo calcio d’inizio: Brodic controllò la sfera in area di rigore e insaccò indisturbato. Al 51′ l’attaccante croato segnò nuovamente, stavolta dopo essersi liberato di un avversario con una finta. Al minuto 73 il Rende accorciò lo svantaggio (Bucolo deviò nella propria porta un passaggio di Ricciardo) ma nel finale i rossazzurri realizzarono altre due reti con Rizzo (82′) e Di Grazia (88′).

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO

TABELLINO

MARCATORI: 24′ Mazzarani, 34′ Russotto, 47′ Brodic, 51′ Brodic, 73′ Bucolo aut.,

82′ Rizzo, 88′ Di Grazia

CATANIA (3-5-2): Pisseri (59′ Martinez); Blondett, Tedeschi, Marchese; Barisic, Rizzo, Biagianti (59′ Bucolo), Mazzarani (66′ Fornito), Porcino; Brodic (58′ Di Grazia), Russotto (81′ Semenzato).

A disp. Berti, Esposito, Manneh, Caccavallo, Rossetti. All. Lucarelli

RENDE (3-5-2): De Brasi (84′ Polverino); Sanzone, Porcaro, Calvanese (71′ Coppola); Viteritti (71′ Godano), Gigliotti (59′ Carbone), Laaribi, Boscaglia, Marchio; Ricciardo,

Vivacqua (58′ Ferreira).

A disp. Germinio, Cuomo, Pambianchi, Franco, Novello. All. Trocini

ARBITRO: Ivan Robilotta (Sala Consilina)

AMMONITI: Biagianti, Boscaglia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***