CUOMO: “Che entusiasmo a Catania. Fui impressionato da Gomez, Mascara e Donnarumma”

Vi ricordate di Marco Cuomo? Centrocampista napoletano classe 1991 cresciuto nelle giovanili del Catania, oggi fa parte della rosa della Clodiense, club iscritto al campionato di Serie D. In un’intervista concessa a mondoprimavera.com, Cuomo torna sull’esperienza etnea:

“Sono partito da casa a 15 anni per andare nel settore giovanile del Catania, dove ho iniziato con gli Allievi Nazionali e poi sono stato aggregato alla Primavera per 3 anni. Ho trovato un ambiente molto caloroso, c’era tanto entusiasmo per la neo-promozione in A. Ero entusiasta di approdare nel settore giovanile di una squadra di Serie A che era quello che sognavo. Chi mi impressionò? Per quanto riguarda la Primavera colui che mi ha più impressionato era sicuramente Donnarumma, oggi al Brescia in A, mentre per quanto riguarda la prima squadra faccio due nomi: Mascara e Papu Gomez”.

