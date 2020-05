GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Quarta promozione, il criterio scelto non l’ho inventato io…”

Le polemiche si susseguono dopo l’esito dell’assemblea di Lega Pro. Il Presidente Francesco Ghirelli ne ha parlato a Sky Sport:

“Abbiamo incontrato i 60 medici di Lega Pro, abbiamo fatto una bellissima discussione sul protocollo da applicare, per noi non ci sono possibilità di applicare: ci è sembrato giusto avanzare l’ipotesi al Consiglio Federale. Onestamente non ci sono possibilità per andare avanti. 59 società hanno votato – la Juventus no perché è seconda squadra -, 52 si sono espresse per non proseguire. Per i criteri abbiamo usato tre risposte: la prima sul merito sportivo, la seconda sui playoff e la terza era quella di mantenere le tre promozioni. La maggioranza si è espressa per il merito sportivo (media punti ndr), 14 società volevano i playoff. Questa non è una procedura che ho inventato in questi giorni, ma c’è dai campionati scorsi. C’è stata una regolare votazione, ognuno ha manifestato il proprio voto. Poi se le società vogliono ricorrere faranno ricorso”.

