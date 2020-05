OFFERTA SIGI: si punta sull’efficienza del piano industriale

La neonata Sport Investment Group Italia continua a muovere i suoi passi nell’ottica di provare ad acquisire le quote del Calcio Catania, incluso il pacchetto Torre del Grifo Village. Centro sportivo che, nelle intenzioni della cordata, ha sempre rappresentato il punto focale della trattativa. Uno snodo fondamentale nella elaborazione delle idee funzionali allo sviluppo del piano industriale previsto. Un piano pluriennale che rispetti norme e regole federali, basato sul concetto di trasparenza e credibilità dei soggetti coinvolti.

E’ stato proposto un modello societario per certi versi inedito, un azionariato diffuso con la prospettiva che diventi popolare e la possibilità di aprire a fondi esteri per il futuro. Attualmente sono una decina i soci che compongono la SpA, ma la società sarà resa ancora più solida e forte con l’ingresso di almeno ulteriori otto soggetti dell’imprenditoria anche nazionale. Il piano d’investimento ha un valore complessivo di 54.5 milioni di euro. Cifra che coprirà la massa debitoria del Calcio Catania verso l’erario, i creditori e l’intero asset di Torre del Grifo. Un’offerta attraverso cui gettare le basi in una prospettiva di innovazione, marketing territoriale, internazionalizzazione. Con l’intento di salvare matricola e posti di lavoro, rispettando le legittime pretese dei creditori.

Intanto la SIGI ha scalato un altro gradino, aumentando il capitale sociale da 55mila euro a poco più di 1.2 milioni. Gli altri soci che faranno parte del progetto contribuiranno ad accrescere progressivamente l’ammontare di detto capitale fino a 5 milioni, come peraltro deliberato in sede assembleare. Ogni singolo passaggio viene documentato e certificato, dopodichè spetta agli organi giudicanti valutare il grado di affidabilità e serietà. SIGI sembra avere le idee molto più chiare dopo una fase forse un pò lacunosa nei primi mesi della trattativa. La partita adesso si gioca soprattutto sulla validità del piano industriale predetto e la capacità di costruire e realizzare le fondamenta per un rilancio del Calcio Catania in ogni sua componente.

