LA DOMENICA ALLO STADIO: “Catania, non ci sono più scuse…”

Momenti importanti per il futuro rossazzurro. La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, spinge incessantemente affinchè avvenga il passaggio di consegne dopo l’offerta formulata da SIGI SpA, con il benestare del Tribunale:

“Non ci sono più scuse. Pulvirenti e i suoi Non hanno più scuse. L’offerta è stata fatta, le carte sono state date. Il Catania deve voltare pagina. E per farlo chi lo ha condotto al disastro va allontanato. Non può continuare ad operare nella disperata ricerca di altro tempo per salvare se stesso. A noi interessa il Catania: una svolta è possibile.

Salvate il Catania, mandateli a casa”.

