SERIE C – Artico (D.S. Alessandria): “Non s’iscriverà solo chi con l’acqua alla gola già da prima della pandemia…”

Il Direttore Sportivo dell’Alessandria Fabio Artico a La Stampa sull’ipotesi di una B a 40 squadre e lo scenario futuro della C:

“Poco credibile, secondo me. Fatico a pensare che la Lega della serie cadetta accetti una soluzione del genere, penserei invece a rendere sostenibile la C con un processo di riforme che andrebbe attuato al più presto. Per me sbaglia chi pensa che falliranno 20 o 30 squadre in vista del prossimo campionato di Lega Pro. Non si iscriveranno solo quelle che già erano con l’acqua alla gola prima della pandemia, le altre gareggeranno regolarmente, magari con meno risorse, senza abbonamenti e con qualche sponsor perso qua e là. Però ripartiranno”.

