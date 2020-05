CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, la zuccata di Tedeschi piega la Virtus Francavilla

Il Catania dovette attendere il 29 gennaio 2018 per conquistare i primi tre punti dell’anno solare. A farne le spese fu la Virtus Francavilla allenata da Gaetano D’Agostino, trafitta da un gol del difensore Luca Tedeschi dopo novantasette secondi di gioco.

Gli etnei si presentarono in campo con il neo acquisto Caccavallo in prima linea, tuttavia l’attaccante proveniente dal Cosenza fu costretto a dare forfait per infortunio dopo 28′, al suo posto entrò Mirko Esposito. L’inconveniente non intaccò più di tanto i piani dei rossazzurri, artefici di una partenza lanciata contro la coriacea formazione pugliese. Il gol decisivo, infatti, sopraggiunse dopo novantasette secondi. Lodi pennellò un calcio di punizione perfetto per la testa del difensore Luca Tedeschi, il quale non si fece pregare due volte e mise la palla in buca.

La Virtus fu brava a non disunirsi dopo il gol subito. I biancazzurri ebbero vari tentativi per pareggiare ma in ogni caso si videro sbarrare la via del gol da un Pisseri in giornata di grazia. La manovra rossazzurra fu orientata per di più nell’imbeccare un volenteroso Ripa pur senza affondare il colpo. Nel secondo tempo i ritmi si abbassarono drasticamente, la Virtus si rese pericolosa soltanto nel finale su calcio di punizione battuto da Lugo Martinez con palla che oltrepassò la traversale. Il Catania tornò a festeggiare una vittoria tra le mura amiche che mancava all’appello da due mesi (2-0 all’Akragas), sintomo di una squadra incapace di dare continuità agli ottimi risultati conseguiti fuori casa.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

VIDEO – IL GOL DI TEDESCHI VISTO DALLA CURVA SUD

