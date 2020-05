SERIE C – Bonacini (Pres. Carpi): “Tanti errori in Lega Pro, non accetterò sorteggio stile tombola”

I colleghi di tuttomercatoweb.com riportano le parole di Stefano Bonacini, Presidente del Carpi, ai microfoni di TRC durante la trasmissione ‘Sport Live’:

“Siamo in attesa di una decisione seria. Non so se il campionato verrà completato o se si giocheranno i playoff, ma non posso accettare un sorteggio stile tombola. Inoltre trovo irrispettoso che non vengano riconosciuti i nostri meriti. Il Carpi ha messo milioni di euro in questa stagione, siamo tra i pochi che vorrebbero tornare a giocare e non si può decidere tutto con un sorteggio. In serie C sono stati commessi tanti errori, sono state giocate, come se nulla fosse, tre giornate del Girone C. Nel girone A e B hanno fatto giocare alcune gare in base alla distanza dalla zone più colpite dal Coronavirus. Abbiamo armi importanti e uno studio legale importante per far valere i nostri diritti. Noi ora siamo terzi a 8 punti dal primo posto e se vincessimo a Salò saremmo a -5 dal Vicenza a 12 partite dalla fine. Abbiamo inoltre già affrontato tutte le squadre che occupano i primi posti mentre Vicenza e Reggio Audace devono ancora farlo, quindi il campionato non è ancora deciso”.

