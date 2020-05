IL SINDACO: “Cessione Catania, non c’è soltanto la trattativa con il Comitato”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese nel corso della diretta Facebook di Comer Sud Live Show sul futuro del Catania Calcio:

“Mi confronto costantemente con Gianluca Astorina, carissimo amico e compagno di Curva. Andavamo in trasferta con il gruppo Indians che fondai io. Siamo molto amici, al di là del ruolo importante che ricopre. Ci sono varie trattative con vari gruppi. Mi auguro che qualcuna tra queste possa andare in porto. Anche perchè perdere la matricola sarebbe un disastro non solo affettivo”.

“Non è semplice oggi trovare imprenditori che investano nel mondo del calcio, rappresenta una scelta molto coraggiosa ma Catania è una piazza molto importante con prospettive significative. Mi auguro nel più breve tempo possibile che si raggiungano traguardi molto più coerenti rispetto alle potenzialità della nostra città. Più di questo non posso dire ma sono ottimista, ripeto che ci sono più trattative. Non solo con Pagliara e Pellegrino. Mi interessa che qualcuno, in ogni caso, compri il Catania Calcio”.

