CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Novellino si affida ai giovani e rimonta il Bisceglie

Il 2-1 sul Bisceglie del 7 aprile 2019 venne ricordata come la vittoria dei giovani di Novellino. Sotto di un gol al termine del primo tempo, il navigato tecnico campano decise di dare fiducia alla cosiddetta linea verde riuscendo a ribaltare lo svantaggio. A realizzare i due gol in favore del Catania furono Matteo Di Piazza e il difensore Andrea Esposito.

Novellino dispose la squadra con il modulo 4-2-3-1: Llama, Sarno e Manneh a sostenere Brodic in avanti e Bardini in porta al posto del titolare Pisseri. Il tecnico del Bisceglie Rodolfo Vanoli preferì opporre un atteggiamento prudente: centrocampo folto e un solo attaccante di ruolo. Una tattica che pagò quantomeno fino al pareggio rossazzurro. L’avvio fu equilibrato, con occasioni da ambo i lati, concretizzandosi il vantaggio biscegliese al 31′: Bardini si fece sorprendere dal destro ben calibrato di Longo dalla distanza che si insaccò all’angolino. La reazione del Catania consistette unicamente in un tentativo da fuori di Sarno deviato in corner da Cerofolini (32′).

Nel secondo tempo i rossazzurri non riuscirono a sfondare il muro della retroguardia avversaria che si difese ordinatamente dagli attacchi etnei. A quel punto Novellino scelse di puntare tutto sui giovani inserendo a gara in corso Pecorino, Valeau e Liguori, i quali ripagarono la fiducia del tecnico sfoderando una buona prestazione. Il gol del pareggio si materializzò a nove minuti dal termine: Brodic servì in mezzo Di Piazza, il quale trafisse il portiere concludendo di piatto destro. Il 2-1 giunse invece al 90′: cross di Valeau dalla sinistra, stacco di testa di Pecorino e deviazione vincente del difensore Esposito. Tre punti importanti per il morale di una squadra ridimensionata negli obiettivi dopo le precedenti sconfitte con Reggina e Viterbese.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

