ALFONSO (video analyst Catania): “Obbligo morale di rispondere presente. Che sia una battaglia memorabile”

Ivan Francesco Alfonso, video analyst del Calcio Catania, scalpita in vista dei Play Off pubblicando il seguente messaggio sui social:

“Nella vita di ognuno di noi arriva quel momento in cui hai l’obbligo morale di rispondere presente. E’ quel momento in cui sei solo tu a sapere quale sia la cosa giusta da fare. Ed è proprio in occasioni come queste che la tua motivazione ad agire non è spinta dal denaro, o dalla gloria ma dalle tue idee, dalle tue convinzioni. Combatti per ciò in cui credi, per lasciare un segno indelebile nella storia. Per lasciare una traccia tangibile di te in questa vita. Tanti saranno li ad aspettare impazientemente l’ultimo rantolo, pronti a gioire della tua sconfitta, ma se c’è una cosa che ho imparato in questa vita è che non bisogna mollare mai, che bisogna lottare fino alla fine. E se questa sarà l’ultima battaglia, facciamo che sia memorabile. Fino alla fine, Let’s Go Liotru”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***