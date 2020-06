FEMIANO: “Il Catania può sorprendere tutti ai Play Off. Pulvirenti, ho ancora fiducia. Pellegrino, gran gesto d’amore…”

Napoletano di nascita ma siciliano d’adozione, il noto dirigente Ciro Femiano commenta il percorso del Catania ai Play Off ed i possibili risvolti societari, ai microfoni di sicrapress.it:

“Sono un po’ in contro tendenza rispetto a quello che si dice sul Catania e sulla gestione Pulvirenti–Lo Monaco. Errori ne sono stati commessi, è vero. Però sicuramente la squadra, la tifoseria e la città, stanno attraversando un periodo difficile, sotto tutti i punta di vista, sia sportivi e non. Ma sono convinto che una piazza come Catania che ripeto merita la serie A, possa rialzare la testa, una volta superato questo momento; ripeto, anche se contro corrente, ho ancora piena fiducia nell’operato del presidente Pulvirenti, insomma non vedo troppe alternative”.

“I playoff del Catania? Qualcuno dice penalizzato dai fattori esterni. Beh, quando si scende in campo non si pensa alla crisi economica o al mancato pagamento, se si indossa una maglia importante come quella rossazzurra, dimentichi tutto e sul terreno sputi l’anima; non è assurdo pensare a un Catania che possa anche sorprendere tutti, la cifra tecnica complessiva della squadra di Lucarelli non è da sottovalutare e lo stesso tecnico è un combattente come pochi…”.

“La cordata catanese? I nomi sono rassicuranti sotto l’aspetto tecnico, come Pellegrino, Guerini e Mauro ma se riusciranno a comprare il Catania dovranno fare uno sforzo non indifferente per far quadrare le decisioni dei numerosi imprenditori che finanziano la Sigi Spa; sulle capacità di Maurizio Pellegrino a scanso di equivoci, non ho dubbi, è competente e, soprattutto, innamorato dei colori rossazzurri, il suo è veramente un gesto d’amore grande verso il Catania…”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***