GRAZIANI: “Catania, ai Play Off tifo per te. Pagliara e Pellegrino, mi auguro portiate a termine la trattativa”

L’ex tecnico rossazzurro Ciccio Graziani a lagazzettacatanese.it in vista dei Play Off che stanno per cominciare, facendo il tifo per il Catania:

“Io faccio il tifo per il Catania perché un’eventuale promozione sarebbe davvero miracolosa e potrebbe anche essere un incentivo in più per riaccendere la passione nel popolo catanese. Taranto-Catania? Eravamo obbligati a vincere perché l’anno prima avevamo perso il doppio confronto contro il Messina ed era impensabile perdere nuovamente. Avevamo alle spalle una società forte ed una squadra tecnicamente molto valida e andammo a Taranto, un ambiente davvero particolare, con la consapevolezza che dovevamo vincere. Siamo stati bravi e fortunati e quando tornammo a Catania, ricordo ancora, c’erano oltre 12mila persone ad attenderci allo stadio. Pellegrino? Purtroppo non lo sento da tanto ma voglio davvero bene a Maurizio. È un bravissimo ragazzo, molto preparato tecnicamente e calcisticamente, ricordo che si aggiornava continuamente e ha sempre avuto idee innovative. Ho dei bellissimi ricordi con lui ed anche con Fabio Pagliara, che conosco personalmente, e mi auguro che riescono a portare al termine questa trattativa. Sinceramente sono un po’ preoccupato, però, perché è una trattativa che sta durando da troppo tempo ed, invece, andava chiusa prima”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***