DA “LA SICILIA”: Lo Monaco interrogato dalla Guardia di Finanza, caso Di Molfetta ancora irrisolto

Guardia di Finanza che, a distanza di mesi, ha fatto ritorno a Torre del Grifo Village. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, ieri è stato interrogato l’ex Amministratore Delegato (attuale Direttore Generale) del Catania Pietro Lo Monaco. Dovrebbe trattarsi di fatti che non riguardano l’attualità rossazzurra, risalenti al 2012. Colloquio iniziato in mattinata e concluso all’ora di pranzo.

Tema allenamenti: si avvicinano gli allenamenti collettivi, dopo il secondo ciclo di tamponi. I giocatori, pian pianino, stanno rientrando alla base per sostenere i Play Off raggiungendo l’intesa con la società rossazzurra dopo avere opposto qualche resistenza, per via della mancata corresponsione degli emolumenti di gennaio e febbraio. Furlan è rientrato, Silvestri ed Esposito saranno i prossimi a raggiungere Torre del Grifo. Poi toccherà a Barisic (forse venerdì). Unico dubbio, sempre Di Molfetta. L’attaccante pretende subito gli stipendi di gennaio e febbraio, i contatti tra le parti proseguono.

