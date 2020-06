SERIE C – Tosi (D.S. Reggio Audace): “Play Off, in prima fascia anche il Catania”

La Reggio Audace figura tra i club che si preparano a disputare i Play Off, i quali rappresentano sempre un terno al lotto, soprattutto in questo periodo dove le squadre hanno ripreso ad allenarsi dopo mesi di sostanziale inattività. Il Direttore Sportivo degli emiliani Doriano Tosi indica a tuttoreggiana.com le squadre che ritiene maggiormente accreditate a far bene lungo il percorso:

“Bisogna tenere in considerazione i valori delle squadre e i costi aziendali dei club per ottenere un giusto metro di paragone. In prima fascia inserisco Bari, Ternana, Catanzaro, Padova, Carpi e anche il Catania se parteciperà: sono formazioni che in gara secca possono battere chiunque. In seconda fascia come outsider inserisco Monopoli, Virtus Francavilla, Carrarese… e anche la Reggiana”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***