SERIE C: da Bergamelli a Di Piazza, gli ex Catania pronti a dare battaglia ai Play Off

In 23 squadre hanno assicurato la loro partecipazione agli spareggi promozione. Sono tanti gli ex calciatori del Catania che scalpitano per battagliare sul rettangolo verde, sognando di staccare il pass per la Serie B. Tra i giocatori più rappresentativi che hanno vestito la maglia etnea spicca Lodi, autentica bandiera rossazzurra ad avere lasciato la Sicilia a gennaio, destinazione Triestina. Oppure Pesce, che diede un valido contributo alla causa rossazzurra ai tempi nostalgici della Serie A.

Riportiamo di seguito tutti gli ex Catania in competizione nei Play Off, squadra per squadra:

Fran Brodic – Reggio Audace

Carlo Pelagatti – Padova

Joel Baraye – Padova

Francesco Nicastro – Padova

Luca Liverani – Feralpisalò

Fabio Scarsella – Feralpisalò

Simone Pesce – Feralpisalò

Kristjan Matosevic – Triestina

Francesco Lodi – Triestina

Vincenzo Sarno – Triestina

Mirko Miceli – Sambenedettese

Francesco Rapisarda – Sambenedettese

Luigi Carillo – Sambenedettese

Federico Angiulli – Sambenedettese

Raffaele Ioime – Potenza

Dario Bergamelli – Ternana

Matteo Di Piazza – Catanzaro

Giuseppe Carriero – Monopoli

Demiro Pozzebon – Avellino

Francesco Bombagi – Teramo

Leonardo Nunzella – Virtus Francavilla

Mirco Antenucci – Bari

Guido Pulidori – Carrarese

Luca Tedeschi – Carrarese

Simone Ciancio – Carrarese

Elio Calderini – Carrarese

Giuseppe Caccavallo – Carrrese

Gladestony da Silva – Robur Siena

Kingsley Boateng – Robur Siena

Giammario Piscitella – Novara

Gael Genevier – Albinoleffe

